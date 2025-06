Es gibt jedoch auch weiterhin interne Belastungsfaktoren. So hat Nestlé weiter Probleme mit seiner Wassersparte und war in Frankreich wegen unerlaubter Betriebspraktiken beim Filtern von Mineralwasser in die Kritik geraten. Auch in Belgien droht wegen ähnlicher Probleme juristischer Ärger. Zudem wurde der Konzern im Kanton Waadt wegen des unerlaubten Einsatzes von Aktivkohlefiltern zu einer kleinen Busse verurteilt.