Der Nahrungsmittelkonzern Nestlé will Innovationen in den Bereichen Ernährung und Gesundheit beschleunigen. Im Fokus stehen dabei insbesondere Forschung und Start-ups zu Frauengesundheit, gesundem Altern und Gewichtsmanagement, wie Nestlé am Montag mitteilte. Ein Ziel ist es demnach, wissenschaftlich fundierte Produkte schneller zu realisieren.
Im Mittelpunkt steht eine strategische Kooperation von Nestlé Health Science mit der University of California, Davis. Gemeinsam sollen neue ernährungsbasierte Lösungen entwickelt und auf den Markt gebracht werden.
Zudem arbeitet Nestlé in Australien mit der Catholic University in Melbourne an einem Gründerprogramm. Das Unternehmen unterstützt ausserdem an der Tufts University in den USA einen Innovationswettbewerb zu Frauengesundheit.
Nestlé sieht Ernährung und Gesundheit als wichtigen Wachstumsmotor und eine strategische Chance im globalen Lebensmittelmarkt. Der Konzern will wissenschaftsbasierte Angebote für alle Lebensphasen entwickeln.
(AWP)