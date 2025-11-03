Der Nahrungsmittelkonzern Nestlé will Innovationen in den Bereichen Ernährung und Gesundheit beschleunigen. Im Fokus stehen dabei insbesondere Forschung und Start-ups zu Frauengesundheit, gesundem Altern und Gewichtsmanagement, wie Nestlé am Montag mitteilte. Ein Ziel ist es demnach, wissenschaftlich fundierte Produkte schneller zu realisieren.