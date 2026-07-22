Nestlé steht laut einem Bericht der «Financial Times» (FT) kurz vor einer Einigung über den Teilverkauf seines europäischen Wassergeschäfts mit Marken wie Perrier und San Pellegrino. Demnach verhandelt der Nahrungsmittelkonzern mit der US-Beteiligungsgesellschaft Platinum Equity über ein Gemeinschaftsunternehmen, an dem beide Partner jeweils rund die Hälfte halten sollen.