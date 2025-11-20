Der Head of Group Strategy and Business Development werde sich Ende Dezember nach einer über 40-jährigen Karriere beim Lebensmittelkonzern zurückziehen.
In seiner aktuellen Position ist Bahadur für das Portfolio-Management, die Identifizierung und Durchführung von M&A-Transaktionen sowie für Venture-Fonds, externe Partnerschaften und Lizenzvereinbarungen verantwortlich, wie Nestlé am Donnerstagabend mitteilte.
Nach seinem Ausscheiden wird die M&A-Funktion laut den Angaben direkt an Finanzchefin Anna Manz berichten.
(AWP)