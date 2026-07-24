Ein Rebound beim Valor dürfte auch davon abhängen, wie die optimistisch eingestellten Analysten von UBS und Jefferies auf den Zahlenkranz reagieren werden. David Hayes von der US-Investmentbank Jefferies hatte bei Nestlé keine 24 Stunden vor der Veröffentlichung des Halbjahresergebnisses mit einer Kaufempfehlung für die Aktie des Nahrungsmittelmultis aus Vevey auf sich aufmerksam gemacht. Das Kursziel setzte der Jefferies-Experte bei 99 nach 84 Franken. Davon ist der Titel ein gutes Stück entfernt.