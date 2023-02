Die Übernahme falle in eine Zeit, in der Purina ein Rekordwachstum und hohe Investitionen verzeichne. Derzeit sind laut den Angaben zwei Trockenfutterfabriken in Eden/North Carolina und Williamsburg Township/Ohio im Bau, die Ende 2023 bzw. 2024 eröffnet werden sollen. Zwischen 2020 und 2025 investiere Purina mehr als 2 Milliarden US-Dollar in Fabrikerweiterungen, Neubauten und Übernahmen und schaffe dabei mehr als 850 neue Arbeitsplätze.