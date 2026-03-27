Mehrere Finanzinvestoren seien in die nächste Bieterrunde gekommen, berichtete die «Financial Times» am Freitag unter Berufung auf informierte Kreise. Demnach hätten die Beteiligungsgesellschaften CD&R, KKR und PAI Interesse an einem Erwerb von 50 Prozent der Sparte, hiess es. Auch Platinum Equity habe Interesse signalisiert. Das Geschäft könnte demnach mit rund fünf Milliarden Euro bewertet werden.
Eine Nestlé-Sprecherin wollte den Bericht gegenüber der Nachrichtenagentur AWP nicht kommentieren. Die Beteiligungsgesellschaften wollten sich gegenüber der FT nicht äussern.
Nestlé richtet sich unter Konzernchef Philipp Navratil stärker auf die wachstumsstarken Bereiche Kaffee, Tiernahrung sowie Ernährung und Snacks aus und will sich von weniger dynamischen Sparten trennen. Die Wasserprodukte generierten bei Nestlé 2025 einen Umsatz von 3,1 Milliarden Franken. Die Marge von 9,2 Prozent lag dabei klar unter dem Konzernschnitt von 16,1 Prozent.
Der geplante Verkauf geht auf frühere Umbaupläne zurück: Bereits Navratils Vorgänger Laurent Freixe leitete die strategische Prüfung der Wassersparte ein. Seit Anfang 2025 wird das Geschäft als eigenständige Einheit geführt. Zudem plant der Konzern weitere Veräusserungen, unter anderem im Bereich Vitamine und Nahrungsergänzungsmittel.
(AWP)