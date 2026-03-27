Mehrere Finanzinvestoren seien in die nächste Bieterrunde gekommen, berichtete die «Financial Times» am Freitag unter Berufung auf informierte Kreise. Demnach hätten die Beteiligungsgesellschaften CD&R, KKR und PAI Interesse an einem Erwerb von 50 Prozent der Sparte, hiess es. Auch Platinum Equity habe Interesse signalisiert. Das Geschäft könnte demnach mit rund fünf Milliarden Euro bewertet werden.