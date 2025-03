Nahrungsmittelriese Nestlé trennt sich von zwei Werken in Deutschland. Betroffen sind rund 230 Beschäftigte, wie das Unternehmen am Donnerstag in Frankfurt mitteilte. Die steigende Preissensibilität von Konsumenten sowie gestiegene Kosten hätten in den vergangenen Jahren zu Überkapazitäten geführt, teilte Nestlé mit. Gemeinsam mit dem Betriebsrat werde über Lösungen beraten, darunter Weiterbildungsmassnahmen sowie Angebote von Altersteilzeit.