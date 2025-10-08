Die Entscheidung von Nestlé gilt als weiterer Rückschlag für branchenübergreifende Initiativen, die sich der Eindämmung der Erderwärmung verschrieben haben. Methan ist laut der US-Umweltbehörde EPA rund 30 Mal klimaschädlicher als Kohlendioxid und steht daher im Fokus internationaler Klimaschutzbemühungen. Nestlés Schritt fällt in eine Phase, in der US-Präsident Donald Trump zahlreiche Klimaschutzinitiativen wieder zurückfährt.