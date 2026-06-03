Mit der Übernahme verstärkt Nestlé seine Position in einem Wachstumsmarkt. Das Geschäft passt laut dem Konzern zur Strategie im Bereich Ernährung («Nutrition»), in dem Produkte mit hohem Nährwert und praktischer Anwendung an Bedeutung gewinnen. In der Schweiz zählt auch Emmi mit ihren proteinreichen Trinkmahlzeiten und Functional-Food-Produkten zu den etablierten Anbietern in diesem Segment.