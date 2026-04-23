Erholung im Babynahrungs-Geschäft erwartet

Belastet wurde das Quartal durch den weltweiten Rückruf von Babynahrung, der das Wachstum um rund 0,9 Prozentpunkte drückte. Auslöser war ein vorsorglicher Rückruf in rund 60 Ländern nach dem Nachweis eines Bakteriengiftes in einer Zutat eines chinesischen Zulieferers. Ein Teil der Belastung entfiel auf Rücksendungen und Lieferengpässe, ein weiterer auf verunsicherte Konsumenten.