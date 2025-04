Nestle und weitere Unternehmen müssen sich in den USA einer landesweiten Klage zu angeblich verunreinigter Babynahrung stellen. Eine US-Bezirksrichterin gab am Mittwoch grünes Licht für ein Verfahren, in dem den Unternehmen vorgeworfen wird, dass Babynahrung mit giftigen Schwermetallen kontaminiert war und bei Kindern Gehirn- und Neuroentwicklungsschäden verursachte. Die Eltern könnten versuchen zu beweisen, dass fehlerhafte Herstellung, Fahrlässigkeit und unterlassene Warnungen bei mehr als 600 Babynahrungsprodukten bei ihren Kindern zu Autismus und Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörungen geführt hätten.