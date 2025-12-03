Die Lebensmittelkonzerne hätten das Land mit «süchtig machenden, hochverarbeiteten Lebensmitteln mit geringem Nährwert» geflutet, heisst es in einer Mitteilung des Anwalts der Stadt San Francisco vom Dienstag (Ortszeit). Für die Stadt steht der «Überkonsum» solcher Produkte wie etwa Süsswaren und Süssgetränke, Chips oder Frühstücksflocken in direktem Zusammenhang mit Krankheiten wie Diabetes, Fettleber, Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Krebs.