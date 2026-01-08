Grund ist eine mögliche Verunreinigung von Produkten mit Cereulid, einem Giftstoff, der Übelkeit und Erbrechen verursachen kann. Ursache sei ein technischer Reinigungsdefekt in einem Zulieferbetrieb, durch den es im Dezember zu einer Verunreinigung eines Öls, das als Inhaltsstoff verwendet wird, gekommen sei, so Nestlé. Bestätigte Krankheitsfälle im Zusammenhang gibt es bis jetzt nicht.