Die Aktien des Westschweizer Lebensmittelkonzerns Nestlé notieren am Morgen an der Schweizer Börse bei 90 Franken pro Titel. Das sind 0,42 Prozent mehr als am Vortag. Seit Jahresbeginn legte der Titel um 15,78 Prozent zu. Der Schweizer Leitindex SMI verliert am Freitagmorgen 1,1 Prozent, was seit Jahresanfang einem Plus von 5,85 Prozent entspricht.