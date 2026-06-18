Per 1. September 2026 übernimmt die bisherige Nachhaltigkeitschefin Antonia Wanner die Funktion als globale Leiterin für Corporate Communications und Sustainability und wird Mitglied der Konzernleitung, wie Nestlé am Donnerstag mitteilte. Die bisherige Kommunikationschefin Lisa Gibby kehre nach sechs Jahren in ihrer Funktion in die USA zurück, heisst es.