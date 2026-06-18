Per 1. September 2026 übernimmt die bisherige Nachhaltigkeitschefin Antonia Wanner die Funktion als globale Leiterin für Corporate Communications und Sustainability und wird Mitglied der Konzernleitung, wie Nestlé am Donnerstag mitteilte. Die bisherige Kommunikationschefin Lisa Gibby kehre nach sechs Jahren in ihrer Funktion in die USA zurück, heisst es.
Die neue Chefin soll die Unternehmenskommunikation stärker auf die Geschäftsaktivitäten, die strategischen Prioritäten und eine konsequente Umsetzung ausrichten, erklärte Nestlé-CEO Philipp Navratil gemäss Mitteilung. Indem Kommunikation und Nachhaltigkeit enger zusammengeführt würden, würden der Dialog mit den Anspruchsgruppen und die langfristige Wertschöpfung gestärkt.
Wanner arbeitet seit 1996 für Nestlé und hatte in dieser Zeit verschiedene Führungsfunktionen in den Bereichen Recht, Beschaffung, Vertrieb und Nachhaltigkeit inne. Derzeit ist sie Chief Sustainability Officer. Sie verfügt über einen Doktortitel in Rechtswissenschaften und hat Managementweiterbildungen absolviert.
(AWP)