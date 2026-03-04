Centurium ist unter anderem als Investor beim chinesischen Kaffeekettenbetreiber Luckin Coffee engagiert. Zusammen mit Luckin habe die Beteiligungsgesellschaft zuletzt verschiedene Kaffee-Ketten als mögliche Übernahmeziele geprüft, darunter auch Costa Coffee sowie den Betreiber der Prozent-Arabica-Filialen in China, hiess es im Bericht weiter.