Der Lebensmittelkonzern Nestlé soll laut einem Medienbericht konkrete Gespräche über einen möglichen Verkauf seiner Mehrheitsbeteiligung an der US-Premium-Kaffeehauskette Blue Bottle Coffee führen. Der Private-Equity-Investor Centurium Capital Partners befinde sich in fortgeschrittenen Verhandlungen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.
Demnach arbeite Centurium derzeit an den letzten Details einer möglichen Vereinbarung für den Spezialitätenkaffee-Röster und -Händler. Ein Abschluss könnte zwar bald erfolgen, sei aber noch nicht garantiert.
Blue Bottle wurde 2002 im kalifornischen Oakland gegründet und betreibt über 100 Filialen unter anderem in den USA, China, Japan und Singapur. Nestlé hatte 2017 dem Bericht zufolge rund 425 Millionen Dollar für einen Anteil von 68 Prozent an dem Unternehmen bezahlt.
Centurium ist unter anderem als Investor beim chinesischen Kaffeekettenbetreiber Luckin Coffee engagiert. Zusammen mit Luckin habe die Beteiligungsgesellschaft zuletzt verschiedene Kaffee-Ketten als mögliche Übernahmeziele geprüft, darunter auch Costa Coffee sowie den Betreiber der Prozent-Arabica-Filialen in China, hiess es im Bericht weiter.
