Der Nahrungsmittelkonzern Nestlé und sein neuseeländischer Partner Fonterra verkaufen ihre Anteile am brasilianischen Gemeinschaftsunternehmen Dairy Partners Americas (DPA) an den französischen Lactalis-Konzern. Ein Nestlé-Sprecher bestätigte am Montag eine entsprechende Mitteilung von Fonterra.

13.12.2022 06:13