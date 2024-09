Nestlé Cremora wird laut der Mitteilung derzeit in zwei Fabriken in Südafrika (Babelegi and Potchefstroom) sowie in Harare in Zimbabwe produziert. Der Kaffeerahm werde in der gesamten Region Ost- und Südafrika vertrieben. Mit dem Verkauf werde die Cremora-Produktion in Harare eingestellt, der Schwerpunkt der Fabrik werde auf Marken wie Nestlé Everyday and Nestlé Cerevita verlagert, heisst es weiter.