Roche von Zurich verdrängt

Auf dem vierten und fünften Platz kam es zu einer Rochade: So hat der Versicherungskonzern Zurich laut Mitteilung beim Markenwert um über einen Viertel zugelegt und belegt neu Platz vier des Rankings nach Platz fünf im Vorjahr. Zurich sei die am schnellsten wachsende Marke gewesen. «Die zunehmend internationalen Erfolge des Versicherers, insbesondere im asiatisch-pazifischen Raum und der Eintritt in den indischen Markt spielen dabei für das Wachstum des Markenwerts sicher eine Rolle», so Brand Finance.