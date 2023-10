Doch auch das organische Wachstum weiss nicht zu überzeugen, verlangsamt sich dieses im dritten Quartal mit 6 Prozent doch deutlicher als gedacht. Analysten erklären sich diese Verlangsamung im Vergleich zur ersten Jahreshälfte mit weniger umfangreichen Preiserhöhungen. Doch auch die Entwicklung der Absatzmengen ist im dritten Quartal leicht rückläufig, was in Expertenkreisen allerdings so erwartet worden war. Mit hineingespielt hätten auch Lieferschwierigkeiten bei der Mineralwassermarke Perrier, wie es weiter heisst.