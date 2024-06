Es sei eine Strafuntersuchung eingeleitet worden. Laut RTS droht dem in Vevey ansässigen Konzern eine Geldstrafe von bis zu 40'000 Franken, und vor allem ein Imageschaden. Nach Enthüllungen in Frankreich hatte Nestlé Anfang Jahr gestanden, auch für das Mineralwasser Henniez in der Schweiz nicht zugelassene Filterungsverfahren eingesetzt zu haben. Man habe aber die Aktivkohlefilter in der Fabrik in Henniez VD Ende 2022 entfernt. Zudem seien in der Fabrik in Henniez nie ultraviolette Systeme verwendet worden, hiess es damals von Nestlé.