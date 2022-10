Aktienkurs hat gelitten

Der Nahrungsmittelmulti hat Anfang Jahr ein neues Aktienrückkaufprogramm lanciert, in dessen Rahmen er bis Ende 2024 Aktien von bis zu 20 Milliarden Franken zurückkaufen will. Per 11. Oktober wurden Titel im Wert von rund 9 Milliarden Franken zurückgekauft, womit Nestlé bereits 45 Prozent des angestrebten Ziels erreicht hat.