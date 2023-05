Nestlé Waters streicht 171 Stellen an seinem Standort in Vittel bis Ende Jahr. Die Einzelheiten wurden am Dienstagmorgen den Sozialpartnern vorgestellt. Die Ankündigung, rund ein Viertel der Belegschaft zu streichen, erfolgt in einem "erodierenden" und "extrem wettbewerbsintensiven" Markt für stilles Wasser, wie eine Sprecherin des Lebensmittelkonzerns gleichentags gegenüber AWP erklärte. Diese Massnahme sei hauptsächlich auf die Entscheidung zurückzuführen, den Verkauf von Vittel in Deutschland einzustellen.