Ende November hatte das Gericht in Nanterre die Klage der Konsumentenschutzorganisation UFC-Que Choisir gegen die Marke des Westschweizer Konzerns abgewiesen, die in einen Skandal um verbotene Behandlungen verwickelt war. In einem anderen Fall wurde der Prozess gegen Nestlé Waters, der am Montag vor dem Strafgericht in Nancy wegen illegaler Abfallentsorgung in den Vogesen hätte beginnen sollen, auf den 23. bis 27. März verschoben.