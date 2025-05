In Zukunft wolle der neue Nestlé-Chef Laurent Freixe den Fokus des Unternehmens wieder stärker auf die Kernmarken wie Kit-Kat, Nescafé oder Maggi legen, heisst es in dem Bericht weiter. Im Anschluss an den Verkauf wolle Nestlé eine Minderheitsbeteiligung behalten. Zum Wassergeschäft gehören etwa Marken wie Perrier und San Pellegrino.