Konolfingen profitiert

Die Produktion solle nun an die beiden bestehenden Fabriken in Konolfingen BE und ins chinesische Suzhou verlagert werden. Die Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten sollen von Irland nach Konolfingen verlagert werden, wo 365 Leute in der Forschungs- und Entwicklungsabteilung arbeiten. Auch die Forschungsabteilung in Schanghai solle gestärkt werden.