Vorsichtige Investoren

Die Nestlé-Aktien sind seit Anfang Jahr unter dem Strich bislang um etwa 4 Prozent gestiegen, während der starke Gesamtmarkt gemessen am SMI fast genauso viel im Plus steht. Im Februar setzten die Papiere vorübergehend zu einem Höhenflug an. Sie zählten zu den Favoriten unter den Blue Chips.