Nestlés Joint-Venture-Partner im Glacé-Geschäft, PAI Partners, hat seine bisherige 50-Prozent-Beteiligung am Speiseeishersteller Froneri neu strukturiert. Nestlé behält derweil seinen rund 50-prozentigen Anteil. Der Finanzinvestor PAI Partners teilte am Donnerstag mit, dass die staatliche Investmentbehörde von Abu Dhabi (Adia) und ein von Goldman Sachs Alternatives geführtes Fortführungsvehikel als neue Co-Investoren in Froneri eingestiegen seien. Dabei handelt es sich den Angaben zufolge um eine der grössten Transaktionen dieser Art in Europa. Insgesamt ist bei dem Projekt von einer Investition in Höhe von 3,6 Milliarden Euro die Rede.