Für Nestlé könnte es somit schwierig werden, den 2021 gezahlten Kaufpreis von 5,75 Milliarden Dollar wieder zu erzielen. Trotz der Probleme lockt das enorme Potenzial des Marktes, der laut dem Marktforschungsunternehmen Grand View bis 2033 auf über 414 Milliarden Dollar anwachsen soll. Dies könnte Finanzinvestoren auf den Plan rufen, erklärt Alex Evans von der Beratungsfirma L.E.K. Consulting. Diese dürften jedoch den Preis drücken, da sie nicht die gleichen Kosteneinsparungen wie ein strategischer Käufer aus der Branche erzielen können. «Private Equity scheint die wahrscheinlichste Option zu sein, und ja – die Bewertungen könnten darunter leiden», sagte Kai Lehmann, Portfoliomanager beim Nestlé-Aktionär Flossbach von Storch.