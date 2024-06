Auch der israelische Oppositionsführer Jair Lapid forderte Netanjahu auf, Bidens neuen Plan anzunehmen. Der am Freitag veröffentlichte Vorschlag sieht drei Phasen vor: Die erste Phase würde sechs Wochen dauern, in der sich israelische Soldaten aus dem Gazastreifen zurückziehen. Gleichzeitig sollen israelische Geiseln aus der Gewalt der Hamas freigelassen werden, ebenso wie Hunderte palästinensische Gefangene aus israelischen Gefängnissen. Zivilisten sollen in ihre Heimat im Gazastreifen zurückkehren können und pro Tag sollen 600 Lastwagen-Ladungen Hilfsgüter in das Gebiet geliefert werden. In der zweiten Phase sollen die Hamas und Israel während einer weiterhin anhaltenden Waffenruhe ein dauerhaftes Ende der Kämpfe aushandeln. Der dritte und letzte Abschnitt umfasst einen grossangelegten Plan zum Wiederaufbau des Gazastreifens. Die Hamas reagierte positiv auf den Vorschlag.