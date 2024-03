«Wir werden in Rafah operieren. Das wird mehrere Wochen dauern, und es wird geschehen», sagte Netanjahu in einer Kabinettssitzung am Sonntag. Dabei blieb offen, ob er damit meinte, dass der Angriff wochenlang dauern oder in einigen Wochen beginnen würde. Bundeskanzler Olaf Scholz warnte später bei einem Treffen mit Netanjahu vor einer Offensive auf Rafah. «Wie sollten mehr als 1,5 Millionen Menschen geschützt werden? Wo sollten sie hin?», sagte Scholz. In Katar stand die Fortsetzung der Gespräche über eine Waffenruhe zwischen der radikal-islamischen Hamas und Israel an, bei der es auch um die von Hamas noch verschleppten Geiseln gehen sollte.