Israel werde für eine unbestimmte Zeit die Sicherheit im Gazastreifen garantieren müssen, sagte Netanjahu dem US-Sender ABC. Man habe erlebt, was passiere, wenn dies nicht der Fall sei. In Gaza-Stadt spitzte sich die Lage unterdessen am Dienstag zu: Das israelische Militär gab den dort noch verbliebenen Zivilisten vier Stunden Zeit zur Flucht. Panzer seien in Position, um die Stadt einzunehmen, kündigte die Armee an.