Die Bemühungen um eine Feuerpause im Gazastreifen und die Freilassung israelischer Geiseln sind vorerst gescheitert. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu lehnte am Mittwoch den Vorschlag der radikal-islamischen Hamas für einen Stopp der Kämpfe ab. Nur ein totaler Sieg werde es Israel erlauben, Sicherheit wiederherzustellen, sagte er in Jerusalem. «Wir sind auf dem Weg zum totalen Sieg, der Sieg ist in Reichweite.» Er sei eine Frage von Monaten. Für die Hamas rief deren führender Vertreter Osama Hamdan umgehend alle Fraktionen des palästinensischen Widerstands dazu auf, die Konfrontationen fortzusetzen. Er kündigte zudem an, Hamas-Unterhändler Chalil al-Hajja werde nach Kairo reisen, um mit Ägypten und Katar weiter über eine Feuerpause zu verhandeln.