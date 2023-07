In Israel ist Ministerpräsident Benjamin Netanjahu nach Angaben seines Büros wegen Dehydrierung in ein Krankenhaus gebracht worden. Der 73-Jährige werde medizinisch untersucht, sei aber in guter Verfassung, teilte sein Büro am Samstag mit. Netanjahu habe über Schwindelgefühle geklagt. Erste Tests in der Klinik seien "normal und ohne Befund" gewesen. Der Regierungschef werde über Nacht in dem Krankenhaus bleiben. Die für Sonntag geplante Kabinettssitzung werde auf Montag verschoben. Zunächst hatte es aus den Reihen seiner Minister geheissen, die Sitzung werde wie geplant am Sonntag und auch im Beisein Netanjahus stattfinden.