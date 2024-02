Nach dem Willen Netanjahus soll Israel auch an den Grenzkontrollen im Süden des Gazastreifen beteiligt werden, wo das palästinensische Gebiet am Ägypten grenzt. Damit will der israelische Regierungschef Schmuggel unterbinden. Zudem fordert er die Auflösung des Palästinenser-Hilfswerks der Vereinten Nationen UNRWA. Es solle durch andere internationale Hilfsorganisationen ersetzt werden.