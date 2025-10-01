Für Netanjahu könnte sich der Schritt auszahlen. Ein Ende des zunehmend unpopulären Krieges und die Freilassung der verbliebenen Geiseln könnten seine Chancen bei den Wahlen in einem Jahr verbessern. Nadaw Schtrauchler, ein ehemaliger Berater Netanjahus, bezeichnete den Plan als «Win-Win»-Situation für Netanjahu. «Für ihn ist es ein Schachmatt, es ist ein sehr starker Zug.» Der Plan verlagere den gesamten Druck auf die Hamas, verringere die internationale Kritik an Israel und lasse den Koalitionspartnern keine Alternative. Trumps Vorschlag verlangt kurzfristig wenig von Israel. Stattdessen fordert er von der Hamas die Freilassung aller Geiseln und die Abgabe ihrer Waffen als Vorbedingung für ein Ende der israelischen Belagerung des Gazastreifens.