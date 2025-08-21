Disney+ – die Content-Königin

Die Walt Disney Company ist vergleichsweise spät ins Streaming-Geschäft eingestiegen. Seit dem Start von Disney+ im Jahr 2019, zusammen mit den beiden weiteren Streamingangeboten Hulu und ESPN+, hat der Konzern die Zahl der Abonnenten bis Anfang 2025 auf über 180 Millionen gesteigert und sich damit binnen kurzer Zeit weltweit zum drittgrössten Streaminganbieter entwickelt. Mit dem Zugriff auf das eigene Archiv und Marken wie Marvel, Pixar oder Star Wars verfügt Disney+ über exklusive Inhalte, die eine treue Fanbasis sichern.