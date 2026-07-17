Obwohl Netflix nach wie vor mehr Abonnenten und Zuschauer hat als jeder andere kostenpflichtige Streaming-Dienst, hat sich das Umsatzwachstum verlangsamt. In der ersten Jahreshälfte hatte Netflix mit einer monatelangen Flaute bei neuen Hits zu kämpfen; zudem taten sich viele bereits etablierte Serien schwer, ihr Publikum in den neuen Staffeln zu halten.