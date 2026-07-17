Im abgelaufenen Quartal steigerte das Unternehmen seine Erlöse wie erwartet um rund 13 Prozent auf 12,56 ‌Milliarden Dollar und den Gewinn ähnlich stark auf 0,80 Dollar je Aktie. Das operative Ergebnis wuchs um ein Drittel auf 4,27 Milliarden Dollar. «Unsere finanzielle Entwicklung ist weiterhin solide, und wir sind auf ‌dem besten Weg, unsere Jahresziele zu erreichen», hiess es in einem Brief an ​die Aktionäre. Für das Gesamtjahr rechnet das Management nun mit einem Umsatz von 51 bis 51,4 Milliarden Dollar statt der zuvor angepeilten 50,7 bis 51,7 Milliarden Dollar.