Unter anderem dank des Erfolgs von Serien wie "Stranger Things" und "Dahmer - Monster" stieg die Zahl der Nutzer im abgelaufenen Quartal weltweit um 2,4 Millionen auf insgesamt 223,1 Millionen, teilte der Streamingdienst am Dienstag mit. Analysten hatten nur mit einem Plus von rund einer Million gerechnet. Für das Gesamtjahr peilt das Unternehmen 4,5 Millionen zusätzliche Abonnenten an und setzt dabei unter anderem auf die Zugkraft der neuen Staffel der Royalty-Serie "The Crown" zum Jahresende. Experten sagten bislang einen Zuwachs von 4,2 Millionen Kunden voraus.