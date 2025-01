Live-Sportübertragungen und die zweite Staffel der Erfolgsserie «Squid Game» haben Netflix den grössten Kundenzuwachs der Firmengeschichte beschert. «Wir gehen mit viel Schwung in das Jahr 2025», teilte der Streaming-Anbieter am Dienstag mit und hob seine Umsatzziele für das laufende Jahr an. Ausserdem kündigte er Preiserhöhungen für die US-Abonnements an. Die Aktie im nachbörslichen Geschäft der Wall Street gut zehn Prozent zu.