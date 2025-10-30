Warner Bros Discovery und Moelis lehnten eine Stellungnahme ab. Netflix war für einen Kommentar nicht zu erreichen. Netflix-Chef Ted Sarandos hatte vergangene Woche erklärt, das Unternehmen sei traditionell eher «Macher als Käufer», bewerte jedoch Übernahmemöglichkeiten. Warner Bros Discovery hatte vergangene Woche angekündigt, seine Optionen zu prüfen, nachdem das Unternehmen drei unaufgeforderte Angebote von Paramount Skydance für eine Übernahme des gesamten Konzerns erhalten hatte. Konzernchef Mike Cavanagh sagte Investoren am Donnerstag, das Unternehmen prüfe Medienwerte, die das bestehende Geschäft ergänzen würden.