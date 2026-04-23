Auch das Tauziehen mit Paramount um die Streaming- und Filmstudiensparte von Warner Bros. Discovery mit dem Konkurrenten Paramount hatte im Frühjahr auf der Aktie gelastet, weil Anleger sich wegen der möglichen Schuldenlast im Falle einer Übernahme sorgten. Im Februar zog sich Netflix dann aus dem umstrittenen Übernahmekampf zurück, Paramount zahlte dem Konzern schliesslich eine Abstandszahlung von 2,8 Milliarden Dollar. Danach war es mit der Aktie wieder aufwärts gegangen. Nach dem Auf und Ab der vergangenen Monate war die bisherige Kursbilanz in diesem Jahr bis zum US-Schluss am Vorabend nahezu ausgeglichen.