Bei Anlegern kam dies nicht gut an. Die Aktien fielen im nachbörslichen Handel an der Wall Street zeitweise um vier Prozent. Allerdings hatte sich der US-Konzern auch für das Berichtsquartal zurückhaltend geäussert, überraschte aber mit einem Kundenplus von acht Millionen in den Monaten April bis Juni positiv. Analysten hatten mit einem Anstieg von weniger als fünf Millionen gerechnet. «Das Unternehmen bleibt der König des Streaming-Landes», sagte Analyst Paolo Pescatore vom Research-Haus PP Foresight. «An ihm muss sich die Konkurrenz messen.»