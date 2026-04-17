Gleichzeitig entwickelt sich Werbung zu einem weiteren Standbein des Streaming-Anbieters. Die Zahl der Werbekunden sei binnen eines Jahres um 70 Prozent gestiegen, betonte Netflix. Für 2026 rechnet das Unternehmen ​mit Erlösen von etwa drei Milliarden Dollar aus diesem Geschäft. «Wir treten in eine Phase ein, in ​der sich das Unternehmen zu einer der weltweit grössten Werbeplattformen entwickelt», sagte ​Portfoliomanager John Belton vom Vermögensverwalter Gabelli.