Das Geschäft sei finanziell nicht mehr attraktiv, nachdem Paramount Skydance sein Angebot auf 31 Dollar je Aktie erhöht habe, teilte der Streaming-Anbieter am Donnerstag mit.
«Wir waren schon immer diszipliniert. Bei dem Preis, der erforderlich wäre, um mit dem jüngsten Angebot von Paramount Skydance gleichzuziehen, ist das Geschäft jedoch finanziell nicht mehr attraktiv. Daher lehnen wir es ab, mit dem Gebot von Paramount Skydance mitzuziehen», hiess es in der Erklärung.
Die Aktie von Netflix legte im nachbörslichen Handel um rund zehn Prozent zu.
Warner Bros Discovery hatte zuvor erklärt, das überarbeitete Angebot von Paramount sei dem bestehenden Vertrag mit Netflix überlegen. Paramount begrüsste die einstimmige Bestätigung des Warner-Bros-Verwaltungsrats, dass sein Angebot das stärkere sei.
(Reuters)