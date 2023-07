Der Kampf gegen das Teilen von Zugangsdaten trägt dagegen Früchte: Insgesamt gewann Netflix in den vergangenen Monaten 5,9 Millionen Kunden hinzu - etwa drei Mal so viele wie erwartet. Gleichzeitig wird der Wettbewerb in den weitgehend gesättigten Märkten Nordamerikas und Europas immer härter. Als Reaktion darauf hatte die Firma ein werbefinanziertes Abonnement eingeführt. Im Gegenzug strich es in einigen Staaten die günstigste werbefreie Abo-Variante.