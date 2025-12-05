Doch Netflix bewies in den vergangenen Jahren, dass sein Ansatz, Streaming mit einer Mischung aus Datenauswertung und Kreativität zu betreiben, das überlegene Geschäftsmodell ist. Kritiker in Los Angeles mögen häufig gespottet haben, das Netflix-Programm sei weniger Kunst als die Angebote von Streaming-Rivalen - aber der Dienst eroberte damit nach und nach immer höhere Marktanteile. Aktuell bewegt sich Netflix nach eigenen Angaben auf die Marke von einer Milliarde Zuschauer zu - basierend auf der Annahme, dass in einem Haushalt oft mehrere Menschen leben.