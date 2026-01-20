Konkurrent Paramount bietet hingegen gut 108 Milliarden Dollar für den gesamten Warner-Brothers-Konzern, einschliesslich der dazugehörigen Fernsehsender wie CNN. Für das Gebot zieht Paramount inzwischen vor Gericht. In einer Klage fordert Paramount von Warner vor allem mehr Informationen zur Entscheidung des Managements, das Gebot von Netflix vorzuziehen. Hinter Paramount steht die Familie des Tech-Milliardärs Larry Ellison, der als Unterstützer von US-Präsident Donald Trump bekannt ist.